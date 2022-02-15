Обновленные данные по COVID-19 в Приморье

Привито порядка 996 тысяч человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1 522 человека. Ежедневная заболеваемость вышла на плато - высокий рост количества заболевших не снижается. Всего за период пандемии зафиксировали уже 130 789 случаев заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Выздоровели 637 человек за сутки, а всего - 103 803 жителя. К сожалению, еще трое приморцев не справились с болезнью, всего инфекция унесла 1 773 жизни.
В крае продолжается кампания по вакцинации. Привито уже 996 609 человек, 1672 привились за минувшие сутки.
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