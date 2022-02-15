Разгневанный "Отелло" в Приморье получил нож в грудь в преддверии дня влюбленных

Подозреваемая под стражей. Из архива КП Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Уссурийске ссора на почве ревности закончилась жестоким убийством молодого мужчины. Как сообщили в пресс-службе СУ СК Приморья, 11 февраля тело 23-летней жертвы обнаружили в подъезде дома по улице Горького. Следователи сразу завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как стало известно "КП-Владивосток", в преступлении подозревается 26-летняя сожительница убитого. Следователи считают, что в преддверии дня всех влюбленных пара распивала горячительные напитки, и тут мужчине ударила в голову ревность. Словесная перепалка резко переросла в драку, в результате которой женщина схватила нож и вонзила его прямо в грудь любовнику. От удара мужчина скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемую поместили под стражу, где она и будет ожидать суда. Женщине грозит 15 лет тюрьмы.

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