Прибыли в считанные минуты: в туристическом районе Приморья полыхала баня

Погибших нет. Иллюстрация из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Барабаш Хасанского района - популярном туристическом местечке Приморья - сгорела баня. Пожар окутал местность на 50 квадратных метров, домик уничтожен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

Пожарные прибыли по сигналу за считанные минуты после звонка в 21:14 вечером накануне, 14 февраля. Оперативные действия специалистов позволили локализовать огонь, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Дознаватели МЧС установят причину пожара, виновника и ущерб.

Тушили возгорание четверо специалистов из краевой противопожарной службы с единицей техники.

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