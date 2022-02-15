Рожденные в любви: в День святого Валентина в Приморье на свет появились 56 малышей

Мамы и дети чувствуют себя хорошо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 февраля – красивая дата, и весь мир отмечает прекрасный праздник – День всех влюбленных. И, наверное, нет ничего милее, чем супругам стать родителями именно в эту дату. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с представителем родильного дома №3, который расположился на Калинина, 55, в столице Приморья, и узнала, сколько же малышей появились на свет в самый сердечный день.

Первой на свет в роддоме №3 появилась девочка: ровно в 03:00 супруги стали родителями для третьего ребенка. Малышка ростом 55 сантиметров весит 4080 граммов.

«Закрыла» День святого Валентина еще одна девчушка – первый ребенок в семье появился в 23:45. Рост крохи 49 сантиметров, а вес 2850 граммов.

Всего же в этот день на Калинина, 55, родилось восемь девчонок и 11 мальчишек. Врачи говорят, что все мамы и дети чувствуют себя хорошо. А некоторые женщины даже поделились именами своих малышей: их назвали Арианна, Тимофей, Матвей и Анна.

А как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Приморья, в крае 14 февраля родились 56 детей. Отметим, что новорожденных может быть и больше, просто не все районы передали данные.

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