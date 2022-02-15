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Владивосток15 февраля 2022 2:35

В честь Дня зимнего спорта полицейские Приморья встали на коньки и лыжи

В крае каждый второй сотрудник органов увлекается зимним видом спорта
Ростислав САХАЛИНОВ
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Сборная УМВД Приморья. Фото: принтскрин видео, prim_police

Сборная УМВД Приморья. Фото: принтскрин видео, prim_police

В Приморье 13 февраля встретили День зимних видов спорта. Сотрудники правоохранительных органов не остались в стороне: полицейские ненадолго отложили форму и встали на коньки, сноуборды и лыжи. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте пресс-службы краевого УМВД.

Эффектные кадры разлетелись по соцсетях. На них суровые полицейские проявили себя как достойные спортсмены: рассекали снежные трассы или лед в дружеских хоккейных матчах.

- Факт о полиции: каждый второй полицейский увлекается одним из зимних видов спорта, - отметили авторы публикации.

Полицейские поздравили приморцев и пожелали успехов спортсменам в Олимпийских играх.

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