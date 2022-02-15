Озвучены адреса отключений воды во Владивостоке 15 и 21 февраля

Несколько домов отключат от воды 21 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке сегодня, 15 января, специалисты "Примводоканала" проводят аварийные ремонтные работы на Давыдова, 30А, Русской, 49, 51, 53, 53а, 53Б, 53,Д. Отключения продлятся до 19 часов вечера.

Как сообщили в организации, 21 февраля отключения пройдут еще по нескольким адресам. Работы продлятся с 9 до 17 часов - уже из-за плановых работ на участках водоснабжения. Воды не будет на Пушкинской, 26, Светланской, 105, 105а, 109.

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