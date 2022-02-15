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Владивосток15 февраля 2022 3:20

Озвучены адреса отключений воды во Владивостоке 15 и 21 февраля

Воду сегодня, 15 февраля, в дома вернут до 19 часов
Ростислав САХАЛИНОВ
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Несколько домов отключат от воды 21 февраля

Несколько домов отключат от воды 21 февраля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке сегодня, 15 января, специалисты "Примводоканала" проводят аварийные ремонтные работы на Давыдова, 30А, Русской, 49, 51, 53, 53а, 53Б, 53,Д. Отключения продлятся до 19 часов вечера.

Как сообщили в организации, 21 февраля отключения пройдут еще по нескольким адресам. Работы продлятся с 9 до 17 часов - уже из-за плановых работ на участках водоснабжения. Воды не будет на Пушкинской, 26, Светланской, 105, 105а, 109.

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