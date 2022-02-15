"Субарист отжег": минувшей ночью во Владивостоке две легковушки решили тянуть тягач

Фото: принтскрин видео, dps.control
Минувшей ночью из-за снегопада по неуточненной причине встал автомобиль тягач. На помощь вызвались двое водителей легковых автомобилей - Subaru и Daihatsu. Все произошло в два часа ночи на дороге по Гоголя в районе ВГУЭС.
Видеокадры попали в соцсети, автомобили тянут большегруз с трудом. Приморцы принялись обсуждать ситуацию:
- А малолитражки так могут?;
- Субарист отжег;
- Чему радоваться? Человек убивает свой автомобиль! У него еще три есть, наверное? - пишут приморцы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.