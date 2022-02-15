"Субарист отжег": минувшей ночью во Владивостоке две легковушки решили тянуть тягач

Фото: принтскрин видео, dps.control

Минувшей ночью из-за снегопада по неуточненной причине встал автомобиль тягач. На помощь вызвались двое водителей легковых автомобилей - Subaru и Daihatsu. Все произошло в два часа ночи на дороге по Гоголя в районе ВГУЭС.

Видеокадры попали в соцсети, автомобили тянут большегруз с трудом. Приморцы принялись обсуждать ситуацию:

- А малолитражки так могут?;

- Субарист отжег;

- Чему радоваться? Человек убивает свой автомобиль! У него еще три есть, наверное? - пишут приморцы.

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