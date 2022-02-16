«Водку в долг не даем!»: житель Приморья поджег магазин за отказ продать спиртное

В Приморье мужчина поджог магазин за отказ продать спиртное в долг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычный способ мести придумал житель Партизанского района Приморья, которому отказали в продаже спиртного в долг. Нетрезвый мужчина решил проучить несговорчивого продавца и совершил поджог.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что в вечернее время в продуктовый магазин в одном из сел Партизанского района пришел нетрезвый клиент. Мужчина выбрал понравившуюся ему дешевую бутылку водки и на кассе попросил женщину-продавца записать покупку на его счет.

Денег у мужчины подшофе с собой не оказалось, поэтому он обещал заплатить на следующий день. Однако договориться с продавцом ему не удалось. Женщина забрала водку и заявила, что спиртное она в долг не продает.

Ее слова буквально вывели посетителя из себя – он стал кричать, требовал спиртное и угрожал отомстить, если его не получит. Все его попытки не увенчались успехом, поэтому он в гневе покинул торговую точку.

Но на этом история не закончилась. Уже вечером после закрытия магазина мстительный покупатель вернулся, но не с пустыми руками, а с бутылкой с горючей жидкостью. Он облил стены павильона, поджег все и скрылся.

Местные жители заметили убегавшего мужчину и возгорание, поэтому вызвали пожарных, которые не дали пламени охватить все здание. Продавец магазина вскоре написала в полицию заявление об умышленном поджоге.

Она указала на устроившего скандал клиента, проживающего в этом же селе. Ущерб от пожара превысил 100 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отделение для разбирательства.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества завели уголовное дело. Мужчине грозит штраф и до 5 лет лишения свободы.

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