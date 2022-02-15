Туда не суйтесь: в дальневосточной столице из-за непогоды снесло большегруз

Фото: dpskontrol125

Во Владивостоке на подьеме с Патрокла на Борисенко завалился автомобильный кран КамАЗ. Движение с Патрокла перекрыто - ранее большегрузам запретили движение из-за непогоды.

- Встали, и никого не пускают наверх, - говорит очевидец в соцсети на одном из видео в соцсети.

Обстоятельства аварии уточняются. Можно предположить, что большегруз занесло из-за снежного наката на дороге. О погибших и пострадавших не сообащется, однако на месте ДТП, судя по кадрам очевидцев, нет бригад скорой помощи.

Фото: patrokl.info

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.