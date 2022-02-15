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Владивосток15 февраля 2022 3:52

Туда не суйтесь: в дальневосточной столице из-за непогоды снесло большегруз

Опрокинувшийся автокран КамАЗ перекрыл дорогу во Владивостоке
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: dpskontrol125

Фото: dpskontrol125

Во Владивостоке на подьеме с Патрокла на Борисенко завалился автомобильный кран КамАЗ. Движение с Патрокла перекрыто - ранее большегрузам запретили движение из-за непогоды.

- Встали, и никого не пускают наверх, - говорит очевидец в соцсети на одном из видео в соцсети.

Обстоятельства аварии уточняются. Можно предположить, что большегруз занесло из-за снежного наката на дороге. О погибших и пострадавших не сообащется, однако на месте ДТП, судя по кадрам очевидцев, нет бригад скорой помощи.

Фото: patrokl.info

Фото: patrokl.info

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