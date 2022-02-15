Туда не суйтесь: в дальневосточной столице из-за непогоды снесло большегруз

Фото: dpskontrol125
Во Владивостоке на подьеме с Патрокла на Борисенко завалился автомобильный кран КамАЗ. Движение с Патрокла перекрыто - ранее большегрузам запретили движение из-за непогоды.
- Встали, и никого не пускают наверх, - говорит очевидец в соцсети на одном из видео в соцсети.
Обстоятельства аварии уточняются. Можно предположить, что большегруз занесло из-за снежного наката на дороге. О погибших и пострадавших не сообащется, однако на месте ДТП, судя по кадрам очевидцев, нет бригад скорой помощи.
Фото: patrokl.info
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