Настроила сигналку на автопрогрев: жительница Приморья лишилась авто из-за пожара

Машина жительницы Приморья сгорела из-за замкнувшей сигнализации Фото: Александр КОЦ

Полицейские устанавливают все обстоятельства возгорания машины в одном из сел под Уссурийском. Пострадавшая хозяйка оценила ущерб в сотни тысяч рублей и уверена в поджоге своей легковушки, хотя показания свидетеля говорят об обратном.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», ночной сон жительницы Уссурийского округа прервала сработавшая на ее авто Toyota Ractis сигнализация. Женщина вышла из дома, осмотрела машину, но все было в порядке: никаких повреждений, а рядом на снегу нет никаких чужих следов.

Только сельчанка вернулась домой и легла спать, сигналка сработала снова. Она быстро вышла на улицу, но опять - ничего. Когда в третий раз женщина выбежала во двор, то увидела уже полыхающую машину. До приезда пожарных она выгорела полностью. Ущерб составил почти 400 тысяч рублей.

Хозяйка авто была уверена в поджоге, но нашелся очевидец происшествия, проживающий по соседству. Когда срабатывала сигнализация, мужчина сразу выглядывал в окно, но никого рядом с машиной не увидел. Только после третьего сигнала он вышел на балкон и заметил возгорание под капотом. Бдительный сосед рассказал все полицейским, которые начали проверку.

Стражи порядка выяснили у хозяйки машины, что сигнализацию настроили на автоматический прогрев каждые два часа. Это и могло стать причиной ее замыкания. Основой версией пожара пока стала версия о самовозгорании электроники.

Напомним, что недавно в приморском Арсеньеве у местной жительницы сожгли Lexus за три миллиона рублей. Полицейские просмотрели установленные на стенах дома камеры наблюдения и обнаружили, что они зафиксировали момент поджога. На записи видно, как к машине подошел неизвестный мужчина в светлой куртке с капюшоном на голове. Он облил авто горючей жидкостью, предположительно бензином, поджег и убежал.

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