Город признался в любви: самые романтичные локации обнаружили приморцы

«Сердце большого человека» на видовой площадке. Фото: instagram.com/kuzinatra__

В День всех влюбленных часто можно увидеть счастливые пары, которые делают друг другу сюрпризы и говорят слова любви. Конечно, это можно делать в любой другой день, но в праздник святого Валентина люди становятся еще более романтичными. Еще в этот день возлюбленные с удовольствием фотографируются на фоне тематических локаций, и владивостокцы не исключение. Местные жители в социальных сетях опубликовали самые романтичные места с символичными арт-объектами для снимков.

Первая декорация, которую рекомендуют приморцы, – «Сердце большого человека». Она установлена на видовой площадке по адресу Жигура, 12а. С красивым видом на город и в лучах закатного солнца получатся самые лучшие снимки.

«Сердце любви» на Спортивной набережной. Фото: instagram.com/kuzinatra__

Следующая локация – «Сердце любви» на набережной Спортивной гавани. Установили арт-объект в 2016 году, когда Владивостоку исполнилось 156 лет. Здесь можно не только сделать красивую фотографию, но и повесить замочек, тем самым «закрепив» свою любовь.

Сердце-скамейка на пляже мыса Кунгасного. instagram.com/kuzinatra__

И последнее место – сердце-лавочка, которое приморцы считают самым романтичным, находится на пляже мыса Кунгасного. Здесь жители и гости Владивостока не только делают снимки на память, но и отдыхают после прогулок и любуются красивым видом на море.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.