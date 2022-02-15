Сюжет триллера: в Приморье мужчина два месяца прятался от полиции после убийства пенсионера

Место, где подозреваемый закопал дедушку. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Приморье благодаря работе следователей раскрыто убийство. В поселке Смоляниново под Большим Камнем 68-летний пенсионер вышел из дома в ноябре 2021 года и не вернулся - оказалось, его убили из-за долгов. Тело виновник спрятал в лесу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Как стало известно "КП-Владивосток", задержан 39-летний местный житель. Он признался в убийстве: оказалось, что он задолжал крупную сумму умершему. Речь идет о сумме больше 8 миллионов рублей, как уточнили в краевом управлении МВД. Долг мужчина не отдавал, так как копил на новенький автомобиль.

- Находясь в состоянии опьянения, фигурант пришел к своему знакомому и после непродолжительного разговора напал на него с обрезком металлической трубы. От полученных травм пострадавший скончался, - рассказали в пресс-службе.

Чтобы не возвращать деньги, обвиняемый убил пенсионера и закопал тело в лесном массиве у села Центральное. Место подозреваемый показал сам - после того, как сознался в преступлении.

Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) - ему грозит срок от шести до 15 лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.