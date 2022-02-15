Во Владивостоке юноша пытался "угнать" телефон на Renault, но его в погоне задержали росгвардейцы

Фото: пресс-служба Управлении Росгвардии Приморья

Уникальная погоня выдалась у сотрудников Росгвардии в конце минувшей недели. Экипажу поступило сообщение, что во Владивостоке неизвестный вырвал телефон у мужчины из рук и попытался скрыться на своем автомобиле. Виновником оказался житель Большого Камня - в его машине нашли и телефон, и еще пятеро молодых людей, сообщили в пресс-службе органа.

Телефон украли на улице Выселковой, сразу после этого подозреваемый 24-летний парень скрылся на автомобиле Renault. Росгвардейцы спустя 3 часа обнаружили автомобиль на Русской, но водитель тут же попытался скрыться. Завязалась погоня, однако в преследовании сотрудники вневедомственной смогли заставить авто прижаться к обочине. В ходе осмотра удалось найти украденный гаджет, в машине при этом еще сидели три девушки и два молодых человека.

Дальнейшее разбирательство лежит на плечах отдела полиции. Всего росгвардейцы за минувшую неделю в Приморье пресекли 127 административных правонарушений. Одним из них стало наркопреступление в Уссурийске, парни 23 и 27 лет пытались сбыть или приобрести вещество белого цвета. Они доставлены в отдел.

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