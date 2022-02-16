Пенсионерка из Приморья заняла почти миллион рублей, чтобы помочь попавшему в беду «сыну»

Мошенник выманил у пенсионерки из Приморья почти миллион рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Телефонный мошенник обвел вокруг пальца пожилую жительницу Находки, убедив женщину, что он ее сын. Пенсионерка заняла сотни тысяч рублей для решения его выдуманных проблем. Поиском преступника занимаются полицейские.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что днем 66-летняя жительница Находки занималась домашними делами, когда ей поступил тревожный звонок. Как она вспоминала позже, мужчина говорил голосом ее сына, поэтому она даже не заподозрила подвоха.

Звонивший буквально начал плакать в трубку и рассказал, что попал в беду. Якобы он совершил преступление и ему срочно нужна крупная сумма для решения проблемы. Шокированная услышанным пенсионерка согласилась помочь и заняла у знакомых 700 тысяч, которые вскоре перевела через банкомат на указанные счета.

Чуть позже ей снова позвонил «сын», который попросил еще 200 тысяч. Пожилая женщина снова заняла наличные и попросила свою соседку перечислить деньги, так как переводы от ее имени банк стал блокировать.

Когда знакомая все сделала, звонки прекратились. Попытка перезвонить псевдосыну не увенчалась успехом, так как номер был уже недоступен. Пенсионерка только вечером выяснила, что стала жертвой афериста.

Настоящий сын жительницы Находки все это время был у себя дома и, естественно, ничего не знал. Обманутая пенсионерка обратилась с заявлением в полицию и описала ситуацию.

Оперативники по факту мошенничества с крупным ущербом завели уголовное дело. Личность афериста устанавливается. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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