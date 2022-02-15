«Я на день рождения всегда рокешник танцую». 70-летняя рокерша из Приморья отожгла на свой юбилей

Рок-н-ролл – это моя юность! - Наталья Бовкун. Фото: instagram.com/n_bovkun

Эта женщина из Владивостока не из тех, кто будет отмечать юбилей скромно сидя за столом. Свои 70 лет Наталья Бовкун отметила зажигательным танцем под рок-музыку с двумя букетами алых роз. Свою добрую выходку она сняла на видео, при этом на ней были большие круглые очки, кофта со стразами и юбка, напоминающая пачку балерины. Да, этот человек умеет веселиться, «Город В» рассказал, что такой веселый настрой приморчанка старается сохранять на протяжении все своей жизни.

- Это был спонтанный танец. Я на день рождения всегда рокешник танцую. Здесь любимый Мик Джаггер, тур-2021, вот кто пример, зажигает в свои 78 и нам скучать не дает. Рок-н-ролл – это моя юность! пластинки, плакаты, кассеты, тусовки, да и сейчас во Владивостоке живы его традиции, — рассказала владивостокская рокерша.

Город у моря это ее дом, здесь она живет всю свою жизнь. Наталья – человек искусства. Ее яркие пано с морскими сокровищами вроде ракушек, звездочек и бусин, найденных на побережье, пользуются большим успехом. Друзья художницы разделяют с ней ее музыкальные вкусы, и тоже не прочь сплясать под треки их молодости.