«Напали в масках и забрали все деньги»: жительница Приморья рассказала о дерзком налете

Жительница Приморья выдумала историю о дерзком нападении неизвестных преступников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Захватывающую историю о нападении, достойную сценария для боевика, рассказала в полиции жительница Хасанского района Приморья. Женщина в красках описала дерзких налетчиков в масках, угрозы пыток и похищение сотен тысяч рублей. Ее рассказ вызвал сомнение у стражей порядка.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», проживающая в одном из сел Хасанского района женщина сообщила в полицию о нападении на ее дом. Она якобы занималась уборкой, когда в жилище ворвались несколько крепких мужчин в масках.

По ее рассказу, они перевернули все вещи, связали 36-летнюю хозяйку и начали ей угрожать. Дерзкие преступники требовали отдать им деньги, обещая в случае отказа долго и мучительно пытать свою жертву.

Обливаясь слезами и умоляя о пощаде, женщина выдала преступникам более 250 тысяч рублей, которые копила на черный день, а также ювелирку. Только после этого налетчики скрылись, пообещав напоследок сжечь дом, если она обратиться в полицию.

Когда стражи порядка узнали от пострадавшей о нападении, то начали оперативные мероприятия. Однако чем дольше работали оперативники, тем больше они сомневались в правдивости ее истории. Уж больно многое не сходилось в рассказе якобы пострадавшей, постоянно путавшейся в показаниях.

В конечном итоге женщина сама поставила точку в расследовании, сознавшись во лжи. Она пояснила, что несколько дней пила крепкое спиртное, когда ей на ум пришла лихая мысль – позвонить в полицию и выдумать историю о нападении. В свое оправдание она лишь повторяла, что ей «просто стало скучно».

Сейчас за ложный донос о преступлении женщине грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, что ранее запойная жительница Владивостока оклеветала своего любовника, обвинив его в изнасиловании. Установить истину удалось благодаря переписке, которую они вели через мессенджеры.

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