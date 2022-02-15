Топ самых высокооплачиваемых должностей во Владивостоке за февраль 2022

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел исследование на тему поиска вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек и отобрал самые «дорогие» предложения о работе за февраль 2022. В список попал и Владивосток. О том, сколько готовы платить за работу мечты – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным портала, в феврале популярными стали вакансии программистов, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам, инженеров, квалифицированных рабочих – эти должности подразумевают самые высокие зарплаты среди предложенных. По итогам исследования рынка труда дальневосточной столицы сформировался ТОП-5 самых высокооплачиваемых должностей во Владивостоке.

- Android developer (это IT-специалист, который создает, поддерживает и совершенствует программное обеспечение для мобильных устройств, использующих популярную ОС Android. – прим.ред.) – от 230 тысяч рублей. При этом опыт работы должен быть не менее трех лет.

- Менеджер по оптовым продажам – от 90 тысяч рублей. В данном случае опыт работы – один год.

- Руководитель отдела продаж – 90 тысяч рублей. Опыт работы от трех лет.

- Мобильный клиентский менеджер – от 85 800 рублей. Опыт работы – от одного года. Примечательно, что и образование у вас может быть неполное высшее.

- Менеджер по продажам – от 80 000 рублей. Опыт работы – один год.

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