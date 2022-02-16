Заломали с купюрами: в Приморье со взяткой поймали начальника крупной компании

Уголовное дело возбуждено по статье о коммерческом подкупе. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Во Владивостоке с поддержкой спецотряда "Гром" задержали подозреваемого в подкупе. Фигурантом уголовного дела стал 38-летний мужчина, менеджер коммерческой организации - от директора стройфирмы он получил больше 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Преступление пресекли сотрудники противодействия коррупции МВД, следователи и сотрудники УЭБиПК. Крупную сумму директор отдал за принятие работ по внутренней отделке жилого дома. Отделка была включена в подрядный договор. Задержали подозреваемого прямо с купюрами, они были в его автомобиле.

Купюры суммой в 80 тысяч рублей в машине подозреваемого. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 204 УК РФ, максимальный срок наказания по статье - лишение свободы на срок до пяти лет и штраф. Фигурант под подпиской о невыезде.

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