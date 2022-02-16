В Приморье COVID-19 заразились еще 1 547 жителей за сутки

Привито порядка 999 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморском крае не снижается темп ежедневной заболеваемости коронавирусом. За сутки заболели еще 1 547 человек, всего за период пандемии зафиксировали 132 336 случаев заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "КП-Владивосток", выздоровели 659 человек за минувшие сутки, всего - 104 462 жителя. Еще трое приморцев скончались, а всего инфекцию не смогли одолеть 1 776 человек.

Продолжается кампания массовой вакцинации. Как минимум первым компонентом привились уже 998 253 жителей Приморья, еще 1644 - за сутки.

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