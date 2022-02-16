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Владивосток16 февраля 2022 0:41

"На взлет пошел?": на одной из главных улиц Владивостока опрокинулся грузовик, на месте скорая

ДТП с большегрузом блокировало движение на Олега Кошевого во Владивостоке
Ростислав САХАЛИНОВ
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Грузовик опрокинулся в районе Радиоприбора. Фото: patrokl.info

Грузовик опрокинулся в районе Радиоприбора. Фото: patrokl.info

Во Владивостоке на дороге по улице Олега Кошевого в аварии опрокинулся грузовик. Одна полоса блокирована, образовалась пробка, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как стало известно "КП-Владивосток", все произошло на подъеме от Радиоприбора на Окатовую в районе Олега Кошевого, 14. На видео микрогрузовик пытался совершить маневр, но налетел на леерные ограждения. Другие машины не задело, о пострадавших не сообщается.

На месте работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Приморцы в комментариях, где опубликовали кадры аварии, обсуждают ситуацию:

- На взлет пошел?;

- Летел и не увидел леера? Ну как?

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