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Владивосток16 февраля 2022 1:07

Массовые отключения холодной воды пройдут во Владивостоке и Артеме сегодня, 16 февраля

По ряду адресов воды не будет вплоть до 20 часов вечера
Руслан НОВИКОВ
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Сотни жителей останутся без ХВС на день

Сотни жителей останутся без ХВС на день

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке и Артеме расширился список домов, в которых отключат холодную воду сегодня, 16 февраля. Подача ограничена с 9 часов утра; время, когда водоснабжение восстановят, зависит от района. Это связано с аварийными ремонтными работами, сообщили в "Примводоканале".

В Артеме с 9 до 20 часов вечера воды не будет по адресам: 1-я Западная, 2-я Западная, Филатова, Красноярская, Репина, Портовая, Корчагина, Водопьянова, Сайбеля, мкр. Орбита, Фрунзе 29 (ПМНУ), Доброфлот.

C 9 до 18 часов отключат от водоснабжения дома на Давыдова, 3, 5, 4, 6 ,6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 18; Русской 27а, 27б, 27в, 27д, 29, а также на проспекте Острякова 27; Хабаровской 27, 27а, 29, 31, 31а. Еще четыре адреса (Пушкинская 26; Светланская 105, 105а, 109) останутся без воды до 17:00.

С 9 до 19 воды не будет на Геров-Тихоокеанцев, 3, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28.

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