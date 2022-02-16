Центробанк ограничит приморцам потребительские кредиты в 2022 году

Рост потребительских кредитов вернулся в Приморье к допандемийным значениям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье в 2021 году жители активно брали потребительские кредиты, поэтому прирост задолженности перед банками вернулся к допандемийным значениям. Показатель составил 18,8% против 18,9% в 2019 году. В 2020 году приморцы кредитовались в два раза меньше (9,9%), сообщили в Дальневосточном ГУ Банка России.

Специалисты Центробанка связывают такой ажиотаж вокруг займов в 2021 году с восстановлением экономики и реализацией отложенного спроса: приморцы устали от карантина 2020 года и после снятия ограничений вновь начали брать потребительские кредиты. В результате на 1 января 2022 года общая задолженность жителей края увеличилась до 179 миллиардов рублей

В то же время сумма долга по всему Дальнему Востоку достигла 827 миллиардов рублей, что на 18, 5 % больше, чем в 2020 году. Несмотря на рост закредитованности, доля просроченной задолженности приморцев за 2021 год снизилась на 0,6% (составив 6,6%). Среди регионов Дальнего Востока все рекорды побила Бурятия, долг жителей увеличился на 23,4%. Наименьшие показатели зафиксированы в Якутии (16,3%) и ЕАО (14,3%).

Начальник экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий отмечает, что в прошлом году средняя сумма кредита, приходящаяся на одного заемщика, увеличилась, и в результате риски кредитного портфеля возросли. В 2022 году займы с риском невозврата кредита будут ограничивать.

«Комсомольская правда» уже писала, что 11 февраля 2022 года Центробанк поднял ключевую ставку до 9,50% годовых - это было вынужденным ответом на бурный рост инфляции. О том, что станет со вкладами и ценами из-за повышения ставки - в материале КП.

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