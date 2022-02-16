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Владивосток16 февраля 2022 1:58

Сразу четыре бани загорелись в Приморье за ночь по неясным причинам

Погибли домашние животные
Ростислав САХАЛИНОВ
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Пожарные прибыли в считанные минуты. Из архива КП

Пожарные прибыли в считанные минуты. Из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки пожарные Приморья потушили четыре бани. Обстоятельства уточняются, причины возгораний пока неизвестны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

В полночь загорелась баня на Крутой в Уссурийске, сгорело 20 квадратных метров площади. Изнутри загорелась баня в Кокшаровке Чугуевского района в 00:47, огонь уничтожил строение. Утром в 5:29 сообщение о пожаре в бане в поселке Соловей-Ключ Надеждинского района поступило специалистам. Ущерб оказался серьезным: сгорело 50 квадратных метров веранды и хозяйственной постройки, погибли две коровы.

В 9:27 сообщили об огне в бане в Чугуевке Чугуевского района, сгорел домик площадью в 12 квадратных метров.

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