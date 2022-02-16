Дальневосточники доверяют безопасность дома «Ростелекому»

Видеонаблюдение. Фото: ПАО «Ростелеком»

Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» становится все более популярной услугой среди жителей дальневосточного региона. Рост пользователей за 2021 составил 19%. Больше всего видеонаблюдение покупают жители Приморского и Хабаровского краев. Сервис позволяет не только видеть или слышать, что происходит в помещении, но и разговаривать с домочадцами в режиме реального времени.

– Развитие оптических сетей на Дальнем Востоке позволяет нам предлагать все большему числу клиентов сразу несколько цифровых решений по одному кабелю. Сегодня фактически каждый 10 пользователь интернета от нашей компании выбирает видеонаблюдение. Преимущество услуги в том, что мы предоставляем безопасную платформу, где хранятся личные данные клиентов с камеры, – рассказывает директор по работе с массовым сегментом региона «Дальний Восток» Баир Аюшеев.

Услуга управляется через мобильное приложение в онлайн-режиме – для этого необходимым только интернет. Если камера фиксирует нестандартный звук или движение в заданной области, то система оповещает пользователя об этом уведомлением на телефон. Просматривать видео с камер можно онлайн с любого устройства с интернетом. Видеоархив хранится в облаке до 30 дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов согласно выбранному тарифу.

Комплект «Умный дом». Фото: ПАО «Ростелеком»

Вместе с видеонаблюдением клиенты приобретают цифровой сервис «Умный дом». Он помогает обеспечивать безопасность в квартире и дистанционно управлять домашним хозяйством. Оповещения о возникшей проблеме (если кто-то проник в квартиру, протек кран или, например, не выключен утюг) моментально приходят в виде СМС, push-уведомлений или e-mail. Сервисы «Умный дом» и «Видеонаблюдение» управляются из единого приложения.

– Мы установили видеонаблюдение в квартире, когда делали ремонт для того, чтобы контролировать процесс. Вместе с камерами приобрели датчики протечки и задымления, так как в предыдущей квартире у нас был неприятный случай, когда прорвало трубу. Кстати, рабочие их без проблем установили, а муж подключил уведомления на наши телефоны. Теперь я спокойна за дом. А через камеру еще смотрю, чем занимается сын после школы, – Анна Ломакина, клиент компании.

Умный дом представлен в двух вариантах: «Базовый» и «Управление». Первый комплект состоит из основных датчиков для ознакомления с системой: движения и открытия. Во втором варианте добавлены умные розетка и лампочка, которые позволяют на расстоянии включать и выключать электроприборы, настраивать параметры освещения.

Также пользователь может сформировать свой набор только из тех устройств, которые ему необходимы. Все модули объединяет контроллер, обеспечивающий удаленный доступ и работу в системе через мобильное приложение.

Получить дополнительную информацию об услугах можно по бесплатному номеру 8 800 100 08 00, в Едином личном кабинете или на сайте.

Один из вариантов внутренней камеры. Фото: ПАО «Ростелеком»

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