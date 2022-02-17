Жителю Уссурийска сожгли машину из-за парковочного места

Жителю Уссурийска сожгли машину из-за места на парковке Фото: Александр КОЦ

Житель Уссурийска лишился машины, оставив ее вечером на неохраняемой парковке возле дома на улице Выгонная. Ночью двое неизвестных подожгли легковушку и убежали. Теперь их поисками занимаются полицейские.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», первой в полицию с сообщением о поджоге обратилась мать владельца машины. Женщина пояснила, что Toyota Camry загорелась ночью на придомовой территории.

По ее словам накануне у сына произошел конфликт из-за парковочного места с неизвестным мужчиной, который также хотел оставить свою машину возле дома. В пылу выяснений отношений он пообещал проблемы и уехал.

Когда стражи порядка просмотрели установленные в районе происшествия камеры наблюдения, то увидели двух парней в медицинских масках, которые шли в сторону придомовой стоянки. Один из них держал в руках какую-то емкость, скорее всего, с горючей жидкостью. Затем на видео попала вспышка, после чего злоумышленники убежали.

Именно в это время и загорелась Toyota. Прибывшие пожарные затушили пламя, но огонь серьезно повредил машину. Ущерб от возгорания превысил 200 тысяч рублей. По факту умышленного уничтожения чужого имущества заведено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что за последнее время в Приморье регулярно горят автомобили. Например, во Владивостоке на Ладыгина вспыхнул Nissan X-Trail. А жительница Арсеньева лишилась лексуса за три миллиона, который поджег неизвестный преступник.

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