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Владивосток16 февраля 2022 3:32

«Тормозишь, но не помогает!» В Приморье c дороги слетела легковушка, упав на дорогой джип

Момент ДТП на Постышева в Находке попал на камеры видеорегистратора
Ростислав САХАЛИНОВ
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ДТП на Постышева, 20. Фото: принтскрин видео, newsnhk

ДТП на Постышева, 20. Фото: принтскрин видео, newsnhk

Страшное ДТП произошло в районе роддома в Находке на Постышева, 20. Автомобиль Toyota Caldina занесло на скользкой дороге со снежным накатом, водитель не справился с управлением и слетел с косогора. Легковушка "приземлилась" на припаркованный джип Toyota Land Cruiser.

- Там на спуске скользко, тормозишь, но это не помогает! - написал местный житель под публикацией.

Момент ДТП опубликовали в социальных сетях. Непогода внесла серьезные коррективы в движение, минувшим утром авария произошла на улице Дзержинского, чуть позднее ДТП сняли на видео в районе Центральной площади города. Большегруз уронил трубу - к счастью, никто не пострадал.

ДТП на Центральной площади Находки. Фото: newsnhk

ДТП на Центральной площади Находки. Фото: newsnhk

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