«Сделки не будет!»: бизнесмен из Приморья стал жертвой опытных мошенников

Бизнесмен из Владивостока пострадал от неизвестных мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Индивидуальный предприниматель и владелец нескольких кафе во Владивостоке пострадал от аферистов. Мужчине предложили контракт на поставку продуктов на миллионы рублей от представителя якобы энергетической компании.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что на бизнесмена вышла неизвестная женщина, представившаяся работником крупной энергетической компании. Во время разговора по телефону она предложила ему стать единственным поставщиком комплексных обедов для сотрудников предприятия.

Ее предложение выглядело очень привлекательным, так как бизнесмену обещали по договору более 6 миллионов рублей. Когда мужчина уже начал подсчитывать предстоящую прибыль, звонившая выдвинула одно условие.

Она предложила ему оформить сертификат добросовестного поставщика и отправила ему ссылку на сайт, где оказывается такая услуга. Предприниматель заплатил более 100 тысяч рублей и вскоре получил на электронную почту документ с «гарантиями» от этой организации.

Но сразу после этого сюжет стал развиваться по неожиданному сценарию: звонившая первоначально женщина переключила коммерсанта на сотрудницу якобы департамента закупок своей компании, который располагается в Москве.

Во время переговоров та все время затягивала заключение договора на поставку обедов под предлогом трудностей из-за коронавируса или отсутствия необходимого финансирования.

Когда житель Владивостока стал подозревать неладное и прямо спросил о сроках сделки, то не получил внятного ответа. Более того, затем ему уже никто не звонил, а телефоны «сотрудниц» энергетической компании оказались недоступны.

Когда мужчина захотел проверить подлинность полученного сертификата добросовестного поставщика, то выяснил, что он нигде не зарегистрирован. Сайт, на котором он его оформлял, уже заблокировали.

Предприниматель понял, что стал жертвой аферистов, поэтому обратился в полицию. Он предположил, что преступники прислали ему ссылку на поддельный сайт сертификации, куда он и перевел свои деньги за услугу.

Полицейские опросили пострадавшего и приступили к проверке. Личности подозреваемых в мошенничестве устанавливаются.

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