Бесплатный мастер-класс по лепке пельменей для незрячих и слабовидящих людей провели в Школе дальневосточной кухни

Фото: предоставлено благотворительной организацией «Новая жизнь – другое зрение»

Бесплатный кулинарный мастер-класс «Камчатские пельмени» провели для незрячих и слабовидящих людей в Школе дальневосточной кухни 10 февраля. Участниками гастрономического мероприятия стали члены Всероссийского общества слепых во Владивостоке. Средства на проведение мастер-класса были собраны благодаря продаже билетов на коммерческие кулинарные мероприятия Школы.

Организатором мастер-класса выступил проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food (Тихоокеанский туристический союз) совместно с благотворительной организацией «Новая жизнь – другое зрение» и интернет-магазином продуктов питания «Леко».

Проект «Школа дальневосточной кухни» начался в 2019 году с социальных кулинарных мастер-классов, которые проводили в Приморском крае при поддержке Фонда президентских грантов. При этом, по мнению организаторов, важно, чтобы Школа, где участники получают новые знания о дальневосточных продуктах и способах их приготовления, была доступна для всех, поэтому с апреля 2021 года они запустили коммерческие мастер-классы для всех желающих.

Но социальное направление продолжает быть приоритетным в деятельности Школы: оно развивается в основном за счет грантовой поддержки и спонсоров. Вносят свой вклад в формате своеобразного краудфандинга и участники коммерческих мастер-классов: 100 рублей с каждого купленного билета на сайте school.pacificrussiafood.ru идут на организацию некоммерческих мероприятий.

В мастер-классе «Камчатские пельмени» приняли участие 12 человек из Всероссийского общества слепых, которые под руководством шеф-повара Brugge Pub Сергея Лагуткина лепили пельмени из теста с добавлением сельдерея и свекольного сока и начинкой из красной рыбы и кальмара.

Кулинарный мастер-класс стал для них поводом не только открыть для себя что-то новое, но пообщаться с такими же заинтересованными в гастрономии людьми, познакомиться с шеф-поваром и узнать все его кулинарные секреты, с пользой и интересом провести время.

Фото: предоставлено благотворительной организацией «Новая жизнь – другое зрение»

– Это был первый опыт работы с категорией особенных людей, и мы с командой Школы волновались, как все пройдет. Продумывали сценарий мастер-класса, удобное и безопасное рабочее пространство, нюансы и детали. И все прошло великолепно! Какие же позитивные, легкие, поддерживающие друг друга гости пришли к нам! Очень теплые эмоции остались от этого мастер-класса. Спасибо вам, что доверились нам и дали понять важность подобных мероприятий. Будем ли делать что-то подобное в дальнейшем? Конечно, да! Благодарим нашу команду, партнеров, шеф-повара Сергея Лагуткина за веселый настрой, поварские секреты и байки, готовность включаться и помогать. Нам радостно было открывать новое для наших друзей из организации «Новая жизнь – другое зрение» и Всероссийского общества слепых во Владивостоке, – рассказала управляющая Школы дальневосточной кухни Ирина Торба.

Фото: предоставлено благотворительной организацией «Новая жизнь – другое зрение»

Соорганизатором мастер-класса выступила благотворительной организации «Новая жизнь – другое зрение».

– Наша организация была создана в декабре 2020 года. За это время мы успели запустить два крупных благотворительных проекта: «Новая жизнь – другое зрение» и «Дети из глубинки», направленных на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мы организуем сборы продуктов, подарков, одежды и игрушек, проводим социальные акции, экскурсии, творческие и кулинарные мастер-классы и сами проходим обучение на них. В этом году открыли для себя и своих подопечных Школу дальневосточной кухни, где лепили пельмени с дальневосточным характером. Нам очень понравилось. Подобные мастер-классы помогают социальной адаптации людей с ограниченными возможностями и становятся новой формой досуга. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество со Школой, – поделилась руководитель благотворительной организации «Новая жизнь – другое зрение» Елена Андреевская.

Фото: предоставлено благотворительной организацией «Новая жизнь – другое зрение»

Руководитель Школы дальневосточной кухни Татьяна Заречнева:

– Идея провести мастер-класс для незрячих и слабовидящих людей возникла неслучайно. В мае 2021 года гостями городского праздника «МидияСаммит», который наша команда проводит в рамках Фестиваля мидий, были незрячие люди, которые пришли на кулинарные мастер-классы от шеф-поваров. Было видно, как для них ценно и важно в переносном и буквальном смысле прикоснуться к гастрономической культуре. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой наши партнеры – компания «Леко», мы решили провести наш первый мастер-класс для людей с нарушением зрения. Мы выбрали лепку пельменей, потому что это один из самых безопасных мастер-классов и при этом наиболее тактильный – как раз про ощущения. Это был наш пробный шаг. Дальше мы продолжим работать в этом направлении. К сожалению, многие люди, когда теряют зрение, практически перестают готовить и питаются кое-как. Наша миссия в целом – повышать качество жизни всех людей через гастрономию, в том числе людей с особенностями здоровья по зрению. Будем погружаться в эту тему вместе с руководителями профильных организаций, чтобы разработать такой кулинарный курс; там масса сложностей и нюансов, но мы справимся.

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