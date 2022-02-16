В Приморье фермеры-иностранцы слили нечистоты возле водохранилища

В Приморье иностранцы сбросили отходы с подсобного хозяйства в природной зоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские проводят проверку из-за обращения жительницы Приморья, пожаловавшейся на действия фермеров из Китая. Иностранцы слили отходы со своего предприятия в природной зоне, не желая платить за их утилизацию.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что с жалобой на загрязнение окружающей среды в полицию обратилась жительница Октябрьского района Приморья. Женщина рассказала о вопиющем случае «фермерского вандализма» со стороны иностранных предпринимателей.

По ее словам, занимающиеся разведением домашнего скота на своем подсобном хозяйстве граждане КНР слили отходы жизнедеятельности животных и другие нечистоты в районе местного водохранилища.

Неравнодушной женщине рассказали об этом ее знакомые, которые видели уезжавшую грузовую машину с иностранцами. После этого в лесополосе возле водоема и появилась огромная лужа из отходов с фермы.

Жительница Приморья решила обратиться в полицию и рассказала о произошедшем. Она попросила привлечь нарушителей к ответственности и проверить у них разрешительные документы на работу.

Женщина уверена, что китайцы не хотят платить за вывоз отходов специалистам, поэтому попросту сливают их в лесу. Сельчанка указала место, где находятся нечистоты, а стражи порядка начали проверку. Виновникам загрязнения природы грозит штраф до 250 тысяч рублей или запрет на предпринимательскую деятельность.

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