«Он нас всех убьет»: жительница Приморья испугалась угроз своего сына-школьника

В Приморье школьник угрожал убийством матери и другим членам семьи Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Октябрьского района Приморья постоянно находится в стрессовом состоянии из-за поведения своего сына. О неадекватных угрозах с его стороны женщина рассказала директору школы, где и учится подросток.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что в полицию с жалобой на ученика 9-го класса школы в одном из сел Пожарского района обратилась директор образовательного учреждения, которой мать подростка пожаловалась на его поведение.

Женщина в слезах поделилась с педагогом своей проблемой – она опасается за свою жизнь и безопасность близких из-за его постоянных угроз. Директор как могла успокоила мать 15-летнего подростка, рассказавшую ей о постоянных стрессах.

По ее словам, школьник ведет себя дома вызывающе: он не занимается домашними делами, отказывает ей в малейших просьбах о помощи и агрессивно реагирует на любые замечания. Из-за этого происходят ссоры, во время которых он неоднократно обещал убить мать и других членов семьи. Сначала женщина думала, что это просто слова, но в дальнейшем она стала воспринимать их как реальные угрозы.

Сельчанка начала всерьез бояться за свою жизнь, поэтому решила поделиться переживаниями с директором школы. Выслушав мать ученика, руководитель образовательного учреждения решила не ждать возможной трагедии и обратилась в полицию.

Стражи порядка опросили мать школьника, а также самого подростка, чтобы выяснить причину его агрессивного поведения. По факту угроз убийством с его стороны проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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