В Приморье разыскивают длинноволосую кареглазую 16-летнюю девушку

Фото: Primpoisk

Со вчерашнего дня, 15 февраля, родственники и друзья 16-летней Севиль Гасановой разыскивают девушку. Она ушла из дома в 18 вечера в Артеме (Кирова, 152), с тех пор никто не знает, где она. О старте поисков сообщили в организации "ПримПоиск".

Волонтеры рассказали, что на вид ей 17-18 лет, 167 сантиметров. Волосы темно-коричневые, длина волос - ниже плеч. Севиль была одета в серый пуховик, спортивный костюм коричневого цвета, серые ботинки на шнурках, серую шапку, серо-розовый шарф.

Другие обстоятельства не известны. Если вы располагаете информацией о том, где может находиться девушка, сообщите полиции 8 (42337) 4-72-47, 4-72-01 – ОМВД России по г. Артему. С волонтерами можно связаться по номерам 8 (908) 987 39 19; 8 (902) 505 17 56, а также написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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