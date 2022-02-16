«Приревновал и устроил поджог». Житель Приморья изощренно отомстил возлюбленной

Житель Приморья поджог баню и сарай бывшей возлюбленной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычный способ выяснения амурных дел предпринял житель Черниговского района Приморья. Ревность толкнула его на поджог имущества бывшей возлюбленной, которую он заподозрил в измене.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», возгорание бани и хозяйственной постройки во дворе частного дома подняло по тревоге пожарных в Черниговском районе. Вскоре огонь потушили, но имущество хозяйки жилища не подлежит восстановлению.

Когда стражи порядка стали уточнять причины случившегося, 30-летняя сельчанка сразу заявила об умышленном поджоге. По ее словам, баня, а также сарай с инструментами и бытовыми вещами загорелись одновременно в ночное время.

Женщина заподозрила в случившемся местного жителя, который ранее признавался ей в любви и пытался ухаживать. Мужчина дарил цветы и конфеты, поэтому ей сначала нравилось внимание и она несколько раз сходила с ним на свидание.

Однако на этом романтик закончился, так как дама решила прервать отношения и попросила дать ей время подумать. Настойчивый ухажер не хотел «сдаваться без боя», поэтому продолжал проявлять интерес к возлюбленной.

Такая настойчивость лишь разозлила женщину, попросившую хотя бы на время оставить ее в покое. Кавалер после этого замкнулся в себе и стал просто следить за ее личной жизнью.

Как рассказала хозяйка сгоревшего имущества, накануне к ней в гости заходил другой мужчина, с которым у них дружеские отношения. Возможно, его увидел бывший ухажер, в котором взыграла ревность.

Через несколько часов после его ухода, уже в ночное время, произошло возгорание бани и хозяйственной постройки. Женщина уверена, что это дело рук ревнивца, пытавшегося так ей отомстить. Ущерб от поджога превысил 200 тысяч рублей.

Своими предположениями сельчанка поделилась с полицейскими, которые начали проверку из-за пожара и задержали подозреваемого для опроса. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту уничтожения чужого имущества заведено уголовное дело.

Напомним, что за минувшие сутки в разных районах Приморья сгорели сразу четыре бани. Также во время пожара в поселке Соловей-Ключ погибли домашние животные. Установить точные причины возгораний пока не удалось.

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