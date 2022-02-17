В Приморье стартовала продажа авиабилетов на внутрикраевые маршруты на летний сезон

Аврора - дальневосточная авиакомпания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания «Аврора» объявила о старте продаж билетов по внутрикраевым направлениям приморья на апрель-октябрь. Благодаря субсидиям из краевого бюджета, стоимость перелета достаточно демократична – не больше трех тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Подробности в материале "Комсомольской правды - Владивосток".

На летний период люди смогут летать по следующим маршрутам:

Владивосток – Кавалерово – ежедневно, с 1 мая по 30 сентября – по понедельникам, пятницам и воскресеньям – два раза в день, стоимость авиабилета составляет 2 140 рублей;

Владивосток – Дальнегорск – ежедневно, с 1 мая по 30 сентября – по понедельникам, пятницам и воскресеньям – два раза в день, 2 586 рублей;

Владивосток – Преображение – пять раз в неделю – во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, 1 761 рубль;

Владивосток – Пластун – два раза в неделю – по вторникам и субботам, с 1 мая по 30 сентября – во вторник, четверг, субботу, 2 597 рублей;

Владивосток – Терней – ежедневно, 2 987 рублей;

Терней – Амгу – вторник, 920 рублей;

Терней – Светлая – два раза в неделю – четверг, суббота, 1 739 рублей;

Терней – Единка – воскресенье, с 1 мая по 30 сентября – среда, воскресенье, 2 074 рублей;

Дальнегорск – Светлая – два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, 2 631 рубль;

Владивосток – Дальнереченск – с 1 мая по 30 сентября – два раза в неделю, по средам и пятницам, 1 857 рублей.

Из Кавалерово в Хабаровск можно будет слетать за 3225 рублей два раза в неделю, по средам и пятницам, с 1 мая по 30 сентября – по понедельникам, вторникам и четвергам.

Отметим, что цены указаны за перелет в одну сторону, а время вылета нужно уточнять заранее.

Авиамаршруты в отдаленные районы определяются на основании пожеланий жителей края. Так, самыми популярными направлениями с 2019 по 2021 год стали маршруты из Владивостока в Дальнегорск, Преображение, Кавалерово и обратно.

Всего за 2021 год самолетами внутри Приморья воспользовались 33 815 пассажиров, них 19 588 – совершили перелет в период с мая по сентябрь. Это 58% от всех пассажиров, перевезенных самолетами по внутрикраевым маршрутам в 2021 году. В июле, августе и сентябре авиакомпания перевозила в два раза больше людей, чем в зимние месяцы. (1500-2000 против 4000-4700 пассажиров), рассказали в региональном минтрансе.

Вместе с тем в авиаперевозках по Приморью задействованы вертолеты. Они летают по двум маршрутам: Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней, а также Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Восток – Дальнереченск – Восток– Самарга – Единка – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней.

Путешествия на вертолете популярны круглый год, независимо от сезона. Обычно приморцы летали из Тернея в Агзу, Единку, Самаргу и обратно, а также в Дальнереченск из Самарги и Единки и обратно. Всего за 2021 год этим видом транспорта воспользовались 4000 пассажиров.

Напомним, пассажиропоток единой дальневосточной авиакомпании хотят увеличить в два раза за три года. Подробности в материале "КП-Сахалин".

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