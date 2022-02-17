В Приморье за сутки коронавирусом заразились еще 1 552 жителя

Прививку от COVID-19 получили 1 000 913 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье продолжает увеличиваться число заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 552 человека. За все время пандемии зафиксировали 13 888 случаев заражения.

Два человека не смогли побороть страшный недуг. Всего COVID-19унес жизни 1 778 человек. Побороли коронавирус 884 жителя, всего – 105 306 приморцев.

Продолжается массовая прививочная кампания. Как минимум первый компонент вакцины получили 1 000 913 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.