В Приморье за сутки коронавирусом заразились еще 1 552 жителя

Прививку от COVID-19 получили 1 000 913 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Приморье продолжает увеличиваться число заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 552 человека. За все время пандемии зафиксировали 13 888 случаев заражения.
Два человека не смогли побороть страшный недуг. Всего COVID-19унес жизни 1 778 человек. Побороли коронавирус 884 жителя, всего – 105 306 приморцев.
Продолжается массовая прививочная кампания. Как минимум первый компонент вакцины получили 1 000 913 человек.
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