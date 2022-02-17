РРПК продолжает обновление флота

БМРТ «Павел Панин». Фото: Русская Рыбопромышленная Компания

Русская Рыбопромышленная Компания вывела из эксплуатации БМРТ «Павел Панин». Судно списано в рамках программы обновления флота РРПК.

Выбывающие мощности замещаются новыми высокоэффективными супертраулерами, первый из которых, БМРТ «Владимир Лиманов», приступил к промыслу в 2021 году. В текущем году в состав флота РРПК войдут два супертраулера из десяти судов, которые будут построены для компании в России на Адмиралтейских верфях.

– Обновление рыбопромыслового флота – стратегический приоритет РРПК и основа долгосрочной устойчивости отрасли в целом, – прокомментировала генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании Ольга Наумова. – Супертраулеры, которые составят новый флот РРПК, позволят компании обеспечить лидерство по качеству продукции, существенно увеличить выпуск MSC-сертифицированных продуктов глубокой переработки и выйти с ними на новые рынки.

Всего РРПК получит 11 новых супертраулеров. Это самые крупные и самые технологически насыщенные суда для российского рыбопромыслового флота, каждое из которых обеспечит безотходную переработку до 100% уловов на борту и ежегодный выпуск около 15 тысяч тонн продукции высокой добавленной стоимости – филе, фарша и нового продукта – сурими. Благодаря вводу в эксплуатацию супертраулера «Владимир Лиманов» компания уже начала выпуск сурими, получившего высокую оценку как российских, так и зарубежных партнеров.

На новых судах обеспечивается высокое качество условий труда и отдыха для экипажей, максимально доступный на текущий момент уровень экологичнсоти и энергоэффективности. В частности, выбросы CO2 от супертраулера на тонну добытой рыбы будут снижены в два раза по сравнению с показателями судов, используемых сегодня.

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