Во время ссоры подруг полицейские из Владивостока попали под горячую руку, в них прилетел стул

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Владивостока. Женщину подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ за насилие в сторону представителей власти. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ.

По информации ведомства, в воскресенье, 13 февраля, в доме по адресу 1-ая Морская, подруги пили алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт. Видимо, ссора была серьезной, потому что одна из женщин позвонила в полицию.

Специалисты пытались успокоить подруг, но это не понравилось подозреваемой. Нагрубив полицейским, она взяла деревянный стул и кинула его в сотрудников.

Теперь женщине грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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