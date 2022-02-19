Брошенный Prius с оружием нашли в пригороде Владивостока

В Пригороде Владивостока в брошенной машине нашли оружие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Легковушку с необычным грузом и без водителя заметили жители пригорода Владивостока. Двери машины открыты, а в салоне – оружие, так они сообщили полицейским. По всей видимости, в брошенном авто ехали несколько человек, так как рядом на снегу отпечатались множественные следы.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что открытый автомобиль Toyota Prius со следами столкновения заметили в ночное время на Маковского. Местные жители увидели в салоне подозрительные вещи и вызвали полицию.

Стражи порядка осмотрели машину и нашли травматический пистолет, ножи, дубинку и чемодан с вещами. Также в салоне обнаружили паспорт жителя Приморья, который и мог находиться за рулем.

«Криминальное» авто отвезли на арестплощадку, а изъятое оружие направили на экспертизу. Полицейские не исключают, что за рулем мог находиться нетрезвый водитель, который совершил ДТП, а затем бросил машину и вместе с пассажирами сбежал, чтобы его не привлекли к ответственности.

Интересным остается и вопрос с найденным оружием. С какой целью оно находилось в легковушке – пока остается загадкой. Не исключено, что водитель и его пассажиры замешаны в каких-то криминальных историях.

Когда полицейские установят личность и задержат хозяина авто, то ему придется ответить на все интересующие их вопросы. Пока по факту случившегося проводится проверка.

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