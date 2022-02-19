«Во всем виновата политика!»: пьяный житель Приморья угрожал расправой заложникам

Нетрезвый житель Приморья захватил заложников и выдвигал политические требования Фото: Артем КИЛЬКИН

Сообщение от нетрезвого жителя Первомайского района Владивостока не на шутку встревожило стражей порядка. Мужчина сказал, что взял двух заложников и планирует их убить, если не будут выполнены его требования.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», тревожный звонок поступил в полицию в ночное время от 43-летнего местного жителя. Сильно нетрезвый мужчина сообщил, что у него два заложника – это его девушка и хозяин квартиры, где они находятся.

Затем, пытаясь собраться с мыслями, он выдвинул ряд масштабных политических требований. Агрессор заявил, что перережет заложникам горло, если они не будут выполнены в течение получаса.

Полицейские оперативно установили личность звонившего, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за пьяные дебоши. Стражи порядка выехали для переговоров с «террористом» в квартиру, где он находился.

Во время общения с полицейскими мужчина пошел на попятную и не смог внятно объяснить причины своего поступка. В конечном итоге его задержали, а его так называемые заложники оказались не намного трезвее, чем их захватчик.

Виновника происшествия позже передали врачам скорой, так как у него был явный алкогольный психоз. После отрезвления ему придется отвечать на неудобные вопросы полицейских.

За угрозы убийством и ложный вызов оперативных служб ему грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы. По факту произошедшего проводится проверка.

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