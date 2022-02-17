"ВПОПАТ №1" попал: крупный перевозчик Владивостока стал фигурантом уголовного дела из-за взяток

Руководство автобусного парка подозревают в коррупции. Из архива КП Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава Владивостока Константин Шестаков и мэрия передали итоги проверки финансовой деятельности "ВПОПАТ №1" в прокуратуру края и следственный комитет. На крупного перевозчика дальневосточной столицы пожаловались пассажиры, сообщили в пресс-службе мэрии.

В обращениях владивостокцы, как стало известно "КП-Владивосток", жаловались на превышение полномочий и коррупцию среди руководства автобусного парка. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела. Фигурантом стал директор фирмы, эту должность занимает Руслан Самигуллин.

Как считают следователи, в октябре 2021 "ВПОПАТ №1" получил кругленькую сумму в 200 тысяч рублей от ИП, взамен компания отдала в аренду гаражные боксы. Однако они принадлежат муниципалитету и переданы были без договора. Ранее руководство МПВ привлекло внимание прокурора в начале февраля 2022 года. Работодатель систематически задерживал зарплату работникам, однако после вмешательства органов права работников восстановили. Деньги выплатили. Предприятию назначили административный штраф, а вот нынешнее обвинение - куда более серьезное.

- Прокуратура г. Владивостока признала законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении директора МПВ «ВПОПАТ № 1 по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Санкция статьи, если директора признают виновным, может оказаться серьезной - вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом.

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