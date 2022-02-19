Отомстил за кражу электричества: житель Спасского района разгромил дом и машину соседа

Житель Приморья разбил машину соседа, заподозрив его в краже электроэнергии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соседские разборки довели жителя Спасского района Приморья до судебной скамьи. Мужчина разгромил чужое имущество, заподозрив знакомого в краже. Поводом к таким радикальным мерам послужили счета за электричество.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что житель одного из сел в Спасском районе давно стал подозревать соседа в хищении электроэнергии. Мужчина решил, что тот тайно подключился к его проводке и на халяву пользуется светом и обогревателями.

Полученные зимние счета за электричество лишь подогрели его подозрения, так как суммы были значительно выше обычных показателей. Из-за этого мужчина стал раздражительным и несколько раз высказывал свои претензии соседу, который просто не стал с ним разговаривать.

После очередной ссоры сельчанин пришел домой и выпил крепкого спиртного, тут же у него зародился план мести. Дождавшись, когда сосед со своей сожительницей поздно вечером ушли в гости, он вооружился деревянной палкой и «пошел на дело».

Пробравшись на участок «вора», нетрезвый хулиган разбил камнями окна в его доме. Но этого ему показалось мало, поэтому оставшуюся злобу он выместил на его машине Mazda MPV, припаркованной во дворе.

Палкой мужчина разбил все стекла, помял капот, а также двери авто и только после этого скрылся. Когда хозяин дома вернулся, то испытал шок от увиденного. Он вместе с сожительницей сразу заподозрили в нападении агрессивного соседа, на которого они пожаловались в полицию.

Стражи порядка зафиксировали причиненный ущерб и вскоре задержали 41-летнего подозреваемого. Сейчас мужчине предстоит ответить перед законом за свои хулиганские действия. Уголовная статья за умышленное повреждение чужого имущества предусматривает крупный штраф или до двух лет лишения свободы.

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