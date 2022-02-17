Глава Федерации спортивной аэробики Приморья поддержала олимпийскую фигуристку Валиеву

Валиева заняла первое место в короткой программе. Фото: Reuters

Больше недели вся страна пристально следит за ситуацией, развернувшейся вокруг 15-летней фигуристки Олимпийских игр Камилы Валиевой. Приморский тренер Наталья Назаренко, глава краевой Федерации спортивной аэробики, рассказала Центру управления регионом, что поддерживает спортсменку, несмотря ни на что.

- Это супер-работа, которую проделали как спортсмены, так и тренерский штаб при подготовке девочек к Олимпийским играм. И Камила Валиева, и Анна Щербакова, и Александра Трусова заслуживают того, чтобы мы аплодировали им стоя. Слова Камилы о том, что за последние дни из юной девушки она вмиг стала абсолютно взрослым человеком, потрясают, а тот, кто в теме спорта и связан с тренерством, намного глубже понимают сказанное. Камила с достоинством отстаивает не только своё имя, но и честь страны, доказывая своей работой, что в России сильные духом люди.

Напомним, спортсменки выступают в личном составе. Таково было решение Спортивного арбитражного суда из-за политических тяжб. Одиночницы-фигуристки откатали короткую программу, и Валиева заняла первое место. Камилу попытались отстранить от соревнований, обвинив в допинге. В МОК указали, что соревнования продолжатся с участием Валиевой, однако церемония награждения в случае ее победы не состоится. Подробности нашумевшей истории - в материале "КП-Спорт".

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