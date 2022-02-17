Подсчитали – прослезились. Специалисты раскрыли незавидное положение мужчин в Приморье

Мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины Фото: Андрей АБРАМОВ

В преддверии Дня защитника Отечества специалисты Приморкстата рассказали о жизни современного мужчины в Приморье. В исследовании подчеркивается, что доля сильного пола не так уж завидна.

Статисты выяснили, что на 2021 год 48% (898,7 тысячи) всех жителей края – это мужчины, из них 76% - горожане. Мальчиков в Приморье рождается больше, чем девочек (в 2020 году - 9,4 тысячи против 8,6 тысячи). При этом в крае виден значительный перекос в сторону численности женщин, так как в среднем слабый пол живет на 10 лет дольше. Часто наши защитники умирают в самом расцвете сил – до 42 лет.

С увеличением возраста разница в численности между полами только увеличивается (в плюсе, конечно, женщины). Основная масса мужчин доживает до 64,6 лет, а самые большие везунчики достигают достойного возраста - 85 лет и старше. На начало 2021 года статисты насчитали 4,4 тысячи таких долгожителей. Юные защитники (до 15 лет) составляют 19% от всей численности мужчин Приморья.

Оказалось, что уровень занятости сильного пола (70%), независимо от возраста, выше, чем у женщин. Средний работающий приморец – это мужчина 41,3 лет. Причем, часто без высшего образования. По статистике только 21,5 % имеют заветную корочку, что ниже, чем у женщин (27,9%). При этом слабый пол получает почти в полтора раза меньше денег за свой труд.

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