Избивает жену и орет на сына. Жильцы «нехорошей квартиры» в столице Приморья поставили на уши весь дом

Пьющие супруги терроризируют жильцов дома во Владивостоке Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители одного из домов в Первореченском районе Владивостока не первый месяц бьют тревогу из-за соседей-дебоширов. Обитатели «однушки» ночи напролет включают на полную громкость музыку и устраивают пьяные посиделки с криками и драками. Ситуацию омрачает и тот факт, что в квартире проживает школьник, также страдающий от пьющих родителей.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», сколько раз жильцы дома на Адмирала Горшкова жаловались на проблемных соседей - они и сами уже не помнят. Пьянки, драки и дискотеки происходят в однокомнатной квартире практически ежедневно.

Шумные соседи если не слушают на полную катушку музыку, то включают телевизор на максимальную громкость. И так всю ночь. На все замечания других жильцов они отвечают, что в своей квартире имеют право делать все, что хотят.

Соседи также неоднократно слышали, как во время пьяных оргий хозяин злополучного жилища избивает свою жену и кричит на сына-подростка, который также стал заложником ситуации. Однажды ночью они пошли за бутылкой в магазин, но вернулись с пустыми руками, так как спиртное им не продали.12-летний мальчик закрыл входную дверь и отказался их впускать, устав от пьяного беспредела со стороны горе-родителей. Тогда его мать стала кричать матом на весь подъезд, угрожая ему жестоким наказанием.

Когда женщина начала «выносить» двери в соседних квартирах, жильцы вызвали полицию. Приехавшие стражи порядка попытались утихомирить дебоширов, провели с ними профилактическую беседу и уехали. Оказавшись дома, нетрезвая парочка нарочно включила музыку, которая звучала всю ночь. Видимо, доводы полицейских были для них неубедительными.

После этого семейка стала стучать соседям с криками, что они достали их своими жалобами. Затем они с мужем в качестве мести кинули пустую бутылку по лоджии «доброжелателей» и разбили стекло.

Жильцы соседних квартир затем неоднократно вызывали полицию, но больше никто не приезжал. Участковый также не был замечен в общении с дебоширами.

Уставшие от постоянных пьянок и скандалов соседи решили самостоятельно прийти в полицию и написать заявление на нетрезвых домашних хулиганов. Они попросили привлечь их к ответственности, а также забрать из семьи подростка.

Стражи порядка зафиксировали обращение горожан и начали проверку. Скорее всего, за систематическое нарушение тишины и хулиганские действия на виновников происшествия составят протокол и привлекут к ответственности . Также пьющую парочку могут лишить родительских прав. По факту поступивших жалоб проводится проверка.

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