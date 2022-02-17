Губернатор Приморского края принял делегацию Газпромбанка

Фото: пресс-служба Газпромбанка

Глава Приморья Олег Кожемяко провел встречу с представителями Газпромбанка, которые приехали на Дальний Восток в рамках рабочей поездки и посетили Приморье, рассказали в пресс-службе банка. На встрече обсуждались перспективы реализации совместных инвестиционных проектов, основанных, в том числе, на принципах государственно-частного партнерства. Среди прочего речь шла о возведении спортивных объектов на острове Русском и строительстве Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД). Стороны также обсудили перспективы лизинга авиационной техники и судов для нужд края.

– Газпромбанк и Приморский край связывают долгосрочные деловые отношения: мы уже реализуем ряд инвестиционных проектов, которые помогут улучшить инфраструктуру в регионе, и из года в год стремимся находить новые направления для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодняшняя встреча может стать хорошей отправной точкой для нескольких масштабных проектов на территории регионам, таких как, например, ВКАД, – считает первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.

Компания и до этого активно принимала участие в инфраструктурных проектах региона. В 2019 году в рамках Восточного экономического форума Газпромбанк и правительство Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития края. В ходе последнего визита в сентябре 2021 года стороны также договорились о реализации проектов в области газификации региона. При поддержке Газпромбанка обеспечено строительство пяти новых универсальных ледовых площадок во Владивостоке.

– Мы сегодня находимся на стадии развития и внедрения тех проектов, которые нужны и Владивостоку, и всему Приморскому краю. Речь идет о строительстве ВКАДа, моста на остров Елены. Положительно рассматриваем также предложение Газпромбанка по строительству судов и передаче их в лизинг, вертолетов, которые выпускаются сегодня на заводе «Прогресс» и будут работать для населения края, чтобы обеспечить наибольшую доступность отдаленных населенных пунктов, – заявил Олег Кожемяко.

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