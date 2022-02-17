В Приморье женщина добилась помощи врачей только благодаря слезам

Женщины попытались самостоятельно найти врачей для экстренной помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Приморья рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ее семьей. По ее словам, маме стало плохо, а добиться помощи удалось только с помощью слез. О случившемся стало известно из социальных сетей.

Произошло все во вторник, 15 февраля, в Артеме. Маме женщины стало плохо в 22:30 – поднялось давление, заболело сердце, а таблетки не помогли. Скоро решили не ждать, зная загруженность, поэтому они сами поехали на станцию.

- Я была поражена тем, что там не было ни диспетчера, ни фельдшеров. Вероятно, все были на вызовах. Под дверью станции я позвонила в скорую, мне предложили поехать в кардиологию, что я и сделала.

Казалось бы, на этом история должна закончиться, но нет. Как уверяет женщина, в отделении кардиологии врачи довольно грубо ответили, заявив, что у них карантин. В это время подъехала скорая, и жительница Артема бросилась слезно умолять врачей посмотреть ее маму. К счастью, одна из работниц согласилась: измерили давление, сделали кардиограмму и укол.

- Уважаемые люди! Что вообще происходит? Почему мы вынуждены выпрашивать помощь человеку, который находится в критическом положении? Страшно осознавать, что если, вдруг, прихватит, то сразу надо помирать, потому что помощи в этот момент можно будет просто не дождаться.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой Минздрава Приморья, чтобы узнать, будет ли какая-либо проверка по данной истории.

- Мы запросили подробную информацию у автора, но она отказалась нам ее предоставить и сказала, что никакие наши ответы ее не интересуют. То есть проверить достоверность и проверить действия сотрудников мы не можем. Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что на станции скорой помощи нет врачей, это диспетчерский пункт.

Также редакции рассказали, что женщине предложили подождать, так как врачи помогали двум экстренным пациентам, нуждающимся в кислороде.

В комментариях под постом многие поддержали женщину и посоветовали ей написать заявление в прокуратуру и подать иск в суд.

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