В Осиновке может появиться долгожданный детский садик

Фото: Мария ЛЕНЦ,

В четверг, 17 февраля, на главных телеканалах Приморского края начался «Прямой разговор» с Олегом Кожемяко. В рамках трансляции в прямом эфире к главе региона могут обратиться местные жители, задав интересующие их вопросы. Одним из первых стал житель села Осиновка. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина отправил свое видеообращение в чат-бот, куда до начала трансляции можно было присылать свои вопросы. Житель села Осиновка, что в Михайловском районе, рассказал, что в их населенном пункте отсутствует детский садик.

- Все молчат, а я молчать не буду, - заявил собеседник.

Он также рассказал, что многие из местных жителей возят своих детей в соседние деревни и села – Михайловку и Горное. У него же, к примеру, такой возможности нет, но и лишать детей социума он не хочет. К тому же, в Осиновке есть пустующее здание, которое можно отремонтировать и создать хотя бы ясельную группу.

Олег Николаевич отметил, что вопрос действительно важный и интересный, но местного значения, а потому требует немедленного ответа от главы муниципалитета. Губернатор края прямо из студии в прямом эфире позвонил главе Михайловского муниципального района – Владимиру Архипову.

Последний, в свою очередь, подтвердил, что в селе действительно есть пустующее здание – раньше там располагалась школа.

- Сделаем экспертизу, посмотрим, если возможно сделать группу – постараемся сделать, - ответил Владимир Архипов.

По его словам, 37 детей посещают детские сады в Михайловке и селе Горное, берут туда детей с полутора лет. Туда их возят родители, которые едут в эти же села на работу. Примерно 20 детей, по словам главы муниципалитета, в детский сад не ходят.

- Проедьте, проведите опрос среди населения, кто бы желал, чтобы дети ходили в сад в Осиновке. Мы вам поможем, у вас тоже есть бюджет. Зачем малышей таскать, если в этом нет необходимости. Определитесь с количеством детей и доложите мне. Надо этот вопрос решить, - подытожил Олег Кожемяко.

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