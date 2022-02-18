Для хозяйственных, практичных, азартных и всех-всех: подарки для любимых мужчин – в «Галамарте»

Подарки большим защитникам...

Главное в подарках – то, что они должны быть с душой, ну а конкретнее подскажет народный магазин «Галамарт», у которого всегда море идей. Кстати, если вы покупаете день-в-день, то есть прямо 23 февраля, не забудьте захватить пену для бритья: в этот день она будет стоить всего 1 рубль, по доброй праздничной традиции. Ну а теперь – к подаркам.

Для практичных

- Кому сложно просыпаться поутру – тот оценит кофеварку LEBEN (всего за 799 рублей).

- Любителям готовить – новую сковороду-гриль: мясо с дымком – чем не вариант для праздничного ужина?

- Для ценителей тепла и уюта – плед PROVANCE из серии «Эспрессо» в сдержанной «мужской» расцветке.

- В конце концов, набор для водки – для посиделок с друзьями.

Для хозяйственных

Если ваш мужчина любит работать руками, то в качестве подарка он определенно оценит аккумуляторную отвертку или, например, угловую шлифовальную машину «Ермак».

Для любителей походов – аккумуляторный фонарь-прожектор, ну а у кого есть своя любимая «ласточка» – тому автомобильный пылесос New Galaxy (со скидкой – 799 рублей). Для приятного аромата в машине – автопарфюм от NewGalaxy: поможет избавиться от посторонних запахов и создаст комфортную атмосферу.

Для азартных

Есть все-таки вещи, в которых все мужчины одинаковы: например, что они – от мала до велика – обожают крутые игрушки! И тут «Галамарту» есть, что предложить.

Так, скоростная машина «Гонки без правил» умеет двигаться не только по полу, но и по земле, причем во всех направлениях. Трюковой автомобиль «Шторм» – тут название говорит само за себя: с ним можно выполнять самые настоящие каскадерские трюки. А для юных любителей необычных конструкторов – парковка в виде самолета. Со сборкой легко справиться, а уж сюжетов для игр придумать – не счесть.

...и маленьким.

Ну и каждый обрадуется таким вещам, как термос или термокружка, машинка для стрижки волос, беспроводная колонка или мобильный аккумулятор. В «Галамарте» еще много всего интересного.

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

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