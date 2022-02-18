Ничего святого. Мародеры массово "шерстят" автомобили во Владивостоке

Из некоторых машин пытались вытащить ценные вещи. Фото: Екатерина ИГОНИНА

В Чуркин во Владивостоке вернулись 90-ые. Уже четыре автомобиля по улице Гульбиновича "обчистили": окна варварски разбиты. Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" рассказали очевидцы.

По сообщению жителей, пострадали 4 машины. Фото: Екатерина ИГОНИНА

Из трех машин попытались вытащить ценные вещи. Последнюю, как стало известно редакции, беспощадно разбили просто так, когда уходили - видимо, ради забавы. Жителей в районе Гульбиновича, 18, предупреждают об опасности.

Разобраться в деле предстоит правоохранительным органам. Напомним, порча имущества - уголовная статья (167 УК РФ). Максимальным наказанием за это может стать штраф в размере трехмесячного дохода или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

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