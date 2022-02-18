Снегопад и морозы до -30°C предсказали синоптики Приморью

В некоторых районах температура воздуха достигнет 0°C. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Циклон, обрушившийся на Приморье, постепенно продвигается на восток. Значит ли, что приморцы могут отдохнуть от еще одного сильного снегопада? О прогнозе погоды на выходные рассказали синоптики портала «Примпогода».

В субботу и воскресенье, 19 и 20 февраля, погода в Приморье будет переменчивой.

Ночь на 19 февраля будет достаточно морозной, температура воздуха опустится до -15…-22°C, в горных районах похолодает до -23…-30°C, на побережье до -8…-14°C. Существенные осадки не ожидаются. Днем столбики термометров покажут -4…-11°C, а местами на побережье 0°C. В некоторых местах пройдет снег, который прекратится в ночь на 20 февраля.

Днем 20 числа над Приморьем сместится тропосферная ложбина, которая вызовет небольшой снегопад. Максимальная температура понизится на 1 – 5 градусов.

Во Владивостоке 19 и 20 февраля осадки не ожидаются.

19 числа минимальная температура воздуха достигнет -9…-12°С, максимальная -3…-6°С.

А в воскресенье, 20 февраля, похолодает, минимальные и максимальные значения температур понизятся на 2 – 4 градуса.

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