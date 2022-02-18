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Владивосток18 февраля 2022 0:47

Авария с двумя фурами, в которой перевернулся большегруз, заблокировала трассу в Хабаровск

Обстоятельства ДТП уточняются
Руслан НОВИКОВ
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Фото: принтскрин видео, dpscontrol125rus

Фото: принтскрин видео, dpscontrol125rus

На трассе в сторону Хабаровска (поворот в сторону села Покровки) фура заблокировала движение одной из полосы. Автомобиль в аварийном режиме, видеокадры опубликовали очевидцы. Обстоятельства неизвестны.

На видео машина стоит на полосе встречного движения, видимых повреждений замечено не было. В пятидесяти метрах от нее перевернулся другой большегруз - можно предположить, что водитель пытался избежать столкновения, и автомобиль занесло.

На месте сотрудники ГИББД. Редакция выясняет подробности произошедшего.

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