Авария с двумя фурами, в которой перевернулся большегруз, заблокировала трассу в Хабаровск

Фото: принтскрин видео, dpscontrol125rus
На трассе в сторону Хабаровска (поворот в сторону села Покровки) фура заблокировала движение одной из полосы. Автомобиль в аварийном режиме, видеокадры опубликовали очевидцы. Обстоятельства неизвестны.
На видео машина стоит на полосе встречного движения, видимых повреждений замечено не было. В пятидесяти метрах от нее перевернулся другой большегруз - можно предположить, что водитель пытался избежать столкновения, и автомобиль занесло.
На месте сотрудники ГИББД. Редакция выясняет подробности произошедшего.
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